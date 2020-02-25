شكرا لقرائتكم حكم ابتدائي بسجن 7 سعوديين وإعدام آخر بتهمة التخابر مع إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-25 حكم ابتدائي بسجن 7 سعوديين وإعدام آخر بتهمة التخابر مع إيران سرب لإيران معلومات تمس الأمن الوطني بحكم عمله متابعات الخليج 365 - الرياض أصدرت محكمة سعودية، اليوم الثلاثاء، حكماً ابتدائياً بسجن 7 سعوديين بتهمة التخابر مع إيران. Advertisements وتضمن الحكم الابتدائي إعدام متهم بالتخابر مع إيران وإدانته بخيانة البلاد والأمانة. وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهم المحكوم عليه بالإعدام سرب لإيران معلومات تمس الأمن الوطني بحكم عمله. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكم ابتدائي بسجن 7 سعوديين وإعدام آخر بتهمة التخابر مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.