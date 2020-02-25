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شكرا لقرائتكم سلطنة عمان تعلق استيراد البضائع الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سلطنة عمان تعلق استيراد البضائع الإيرانية
بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، تعليق استيراد البضائع الإيرانية عبر ميناء خصب بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.
يذكر أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في إيران، ارتفع إلى 15 شخصاً، وذلك عقب تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت “رويترز” عن مسؤول إيراني.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” بأن الضحايا الجدد هما سيدتان مسنتان في محافظة مركزي (وسط) ومريض ثالث في محافظة ألبرز (شمال).
وكان نائب عن مدينة قم الإيرانية، قد قال الاثنين، إن حصيلة وفيات “كورونا” في المدينة بلغت 50 شخصاً، متهماً الحكومة في البلاد بالتستر على حقيقة تفشي الفيروس.
ونقلت وكالة أنباء “إلنا” شبه الرسمية في إيران، عن النائب أحمد أميريبادي فرحاني، إن حصيلة الضحايا تغطي الفترة من 13 فبراير الجاري.
ولم تتحدث السلطات الرسمية في البلاد عن إصابات بفيروس “كورونا” في قم، العاصمة الدينية في إيران، سوى الأربعاء الماضي، 19 فبراير.
وأعلنت السلطات حينها إصابة شخصين بفيروس “كورونا”، ولم تمض ساعات حتى أعلنت وفاتهما، مما أثار علامات استفهام كبيرة.
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