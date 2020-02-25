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قالت وزارة الصحة، اليوم، إنها تنسق مع "الصحة" البحرينية لعلاج المصابات السعوديات الـ 4 بفيروس #كورونا في البحرين لحين شفائهن.
وقالت الوزارة تفصيلاً: إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة البحرينية، عن إصابة أربع مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس #كورونا الجديد، توضح الوزارة أن التنسيق قائمٌ مع وزارة الصحة البحرينية لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن -بإذن الله-، وذلك وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.وزارة الصحة وزارة الصحة البحرينية فيروس كورونا الجديد
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 12:38 PM
لحين شفائهن وذلك وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية
قالت وزارة الصحة، اليوم، إنها تنسق مع "الصحة" البحرينية لعلاج المصابات السعوديات الـ 4 بفيروس #كورونا في البحرين لحين شفائهن.
وقالت الوزارة تفصيلاً: إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة البحرينية، عن إصابة أربع مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس #كورونا الجديد، توضح الوزارة أن التنسيق قائمٌ مع وزارة الصحة البحرينية لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن -بإذن الله-، وذلك وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
، "الصحة" عن الـ 4 سعوديات المصابات بـ "كورونا" في البحرين: ننسّق وعلاجهم سيكون هناك ،
المصدر : الخليج 365
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