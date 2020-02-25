، "الصحة" عن الـ 4 سعوديات المصابات بـ "كورونا" في البحرين: ننسّق وعلاجهم سيكون هناك ،

محمد بن مسعود - الدمام - لحين شفائهن وذلك وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنها تنسق مع "الصحة" البحرينية لعلاج المصابات السعوديات الـ 4 بفيروس #كورونا في البحرين لحين شفائهن.

وقالت الوزارة تفصيلاً: إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة البحرينية، عن إصابة أربع مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس #كورونا الجديد، توضح الوزارة أن التنسيق قائمٌ مع وزارة الصحة البحرينية لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن -بإذن الله-، وذلك وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.وزارة الصحة وزارة الصحة البحرينية فيروس كورونا الجديد