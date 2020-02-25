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شرعت مؤسسة البريد السعودي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في طباعة وإيصال البطاقات المهنية للإعلاميين على العنوان الوطني؛ وذلك بعد أن دشن وزير الإعلام خدمة تسجيل المهنيين الإعلاميين على المنصة الإلكترونية المهنية.
وتشمل البطاقة المهنية للإعلاميين، كل العاملين في قطاع الإعلام بمختلف أنواعه من مهنيين ومختصين وفنيين، وحصرت في 55 مهنة إعلامية معتمدة على القوائم المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتصنيف السعودي الموحد للمهن.
وتقدم الهيئة مزايا عدة لحاملي البطاقة المهنية؛ منها الأولوية في حضور المحافل والفعاليات التي تنظمها وزارة الإعلام والهيئات التابعة لها؛ وفقًا للضوابط المنظمة في هذا الشأن، وإتاحة إظهار بيانات التواصل والمهنة ضمن قائمة المسجلين على المنصة الإلكترونية؛ لتكون متاحة لأصحاب الأعمال والباحثين عن مختصين في مجال الإعلام، بالإضافة إلى عدد من المزايا الأخرى.الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مؤسسة البريد السعودي
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 12:07 PM
على العنوان الوطني بعد أن دشن وزير الإعلام خدمة التسجيل
شرعت مؤسسة البريد السعودي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في طباعة وإيصال البطاقات المهنية للإعلاميين على العنوان الوطني؛ وذلك بعد أن دشن وزير الإعلام خدمة تسجيل المهنيين الإعلاميين على المنصة الإلكترونية المهنية.
وتشمل البطاقة المهنية للإعلاميين، كل العاملين في قطاع الإعلام بمختلف أنواعه من مهنيين ومختصين وفنيين، وحصرت في 55 مهنة إعلامية معتمدة على القوائم المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتصنيف السعودي الموحد للمهن.
وتقدم الهيئة مزايا عدة لحاملي البطاقة المهنية؛ منها الأولوية في حضور المحافل والفعاليات التي تنظمها وزارة الإعلام والهيئات التابعة لها؛ وفقًا للضوابط المنظمة في هذا الشأن، وإتاحة إظهار بيانات التواصل والمهنة ضمن قائمة المسجلين على المنصة الإلكترونية؛ لتكون متاحة لأصحاب الأعمال والباحثين عن مختصين في مجال الإعلام، بالإضافة إلى عدد من المزايا الأخرى.
، البريد السعودي يقدم خدمة إيصال البطاقات المهنية للإعلاميين ،
المصدر : الخليج 365
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