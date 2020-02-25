السعودية اليوم / محافظ الأسياح يدشن حملة "حياتك أهم"



الأسياح 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

دشّن محافظ الأسياح محمد بن علي العريفي في مقر معرض السلامة المرورية بشعبة مرور المحافظة اليوم، حملة "حياتك أهم"، بحضور مدير الشعبة العقيد علي اللاحم، ومساعده رئيس الرقباء علي الفريدي، وعدد من أفراد الشعبة.

وتأتي الحملة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وبمتابعة من مدير مرور المنطقة صالح محمد العواجي، وذلك للحد من مخالفة استخدام الهاتف الجوال في اليد أثناء القيادة، من خلال التوعية التي تشمل كافة شرائح المجتمع.

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12:45ت م

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