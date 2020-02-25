السعودية اليوم / اختتام المهرجان الثقافي المدرسي بتعليم بيشة



أبها 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

اختتمت إدارة تعليم بيشة اليوم فعاليات المهرجان الثقافي المدرسي للصغار وذلك بمسرح الأمير منصور بن مقرن بالإدارة، حيث تم توزيع الجوائز على المدارس الفائزة.

وأوضح مدير النشاط لطلابي بالإدارة علي الغامدي أن الفعاليات اشتملت على منافسات في المسرح وبعض المسابقات الثقافية المختلفة ، مشيرا إلى أنه تم تكريم فرقة المسرح بابتدائية "الهدارة" بمحافظة" بلقرن" بدرع المركز الأول عن عرضها المسرحي (مخالفات الذوق العام )، بينما حصدت ابتدائية "صوفان" بمكتب وسط بيشة على المركز الثاني وحصلت فرقة ابتدائية "عدي بن حاتم" المسرحية بمكتب تعليم البشائر على المركز الثالث.

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12:44ت م

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