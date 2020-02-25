السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل نائب مدير الإدارة العامة للمرور ومدير مرور جدة



جدة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة, في مكتبه بمقر المحافظة اليوم نائب مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سلمان الجميعي ومدير إدارة مرور محافظة جدة العقيد أحمد السريحي الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينهم.

وهنأهم سموه بمناسبة تعيينهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الدين الوطن.

// انتهى //

12:33ت م

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