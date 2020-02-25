السعودية اليوم / الإمارات تعلق الرحلات الجوية مع إيران



أبوظبي 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من إيران بما فيها طائرات الركاب والشحن ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع قابلة للتجديد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن تعليق الرحلات يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

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12:04ت م

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