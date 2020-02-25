السعودية اليوم / 52 جريحًا في حادثة دهس في ألمانيا



فرانكفورت 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أصيب 52 شخصًا بجروح اليوم إثر اصطدام سيارة بحشد خلال مهرجان وسط ألمانيا.

وأفادت شرطة مقاطعة هيسي بأن من بين الضحايا 18 طفلا ، وأن 35 شخصًا لا يزالون يخضعون للعلاج حاليًا فيما تمكّن 17 شخصًا من مغادرة المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أن دوافع السائق لم تتضح بعد.

// انتهى //

12:01ت م

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