السعودية اليوم / مكتب التربية الخليجي يشارك في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم بدبي



الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في دورته الـ 13 " GESS 2020 " خلال الفترة 25 - 27 فبراير 2020م .

ويعد المعرض فعالية رائدة في المنطقة لمستلزمات وحلول التعليم وتتضمن أيضًا برنامجًا تعليميًا شاملا وعالميًا معتمدًا من التطور المهني المتواصل لمساعدة المعلمين والتربويين والأكاديميين من جميع المستويات على تطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة من الخبراء الدوليين .

ويستعرض المكتب خلال مشاركته مجموعة من المشاريع التي قام بتنفيذها في عدة مجالات تربوية من أهمها الجودة, والمواطنة, وتنمية النشء, والمناهج, وذوي الاحتياجات الخاصة، وإستراتيجيات التعليم للمعلمين، والذكاء الاصطناعي، وكذلك آخر الإصدارات والتطبيقات التي قام بإنجازها مؤخرا في مجال تطوير التعليم، بالإضافة إلى مشاركته بثلاث ورش عمل.

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11:36ت م

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