السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يرأس اجتماع مجلس إدارة واحة الملك سلمان للعلوم



الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة واحة الملك سلمان للعلوم اجتماع مجلس إدارة الواحة ،بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم ،ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

وناقش الاجتماع سير العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مبنى الواحة، وخطة التشغيل المرحلي والافتتاح الرسمي للمشروع، ووجه سمو الأمير سلطان بن سلمان بمتابعة الجهود لاستكمال تنفيذ المشروع وفق ما تم التخطيط له، وبالصورة التي تلبي متطلبات أهداف مشروع الواحة.

كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشراكات الاستراتيجية، والتكامل المؤسسي، وأنشطة واحة الملك سلمان للعلوم وبرامجها المستقبلية والتعاون مع العديد من الجهات لتنفيذ هذه البرامج، والإعداد للزيارات الطلابية بالتعاون مع وزارة التعليم.

// انتهى //

11:36ت م

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