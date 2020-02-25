السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تايلاند إلى 37 حالة



بانكوك 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 37 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتين جديدتين.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن الحالتين أحدهما لربة منزل تبلغ من العمر 31 عامًا، وأحد أفراد أسرتها يسافر كثيرًا إلى الصين، بينما الحالة الأخرى لسائق يبلغ من العمر 29 عامًا، وكان على تواصل مع سائحين صينيين.

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11:35ت م

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