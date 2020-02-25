السعودية اليوم / أمطار وثلوج على محافظات ومراكز منطقة تبوك



تبوك 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيزه اليوم، على محافظة حقل شملت مدينة حقل ومراكز علوا القصير وأبو الحنشان وعلقان والوادي الجديد والزيته وضواحيها، في حين كانت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة البدع شملت مدينة البدع والمراكز التابعة لها, وعلى مركز القليبة وشقري وبئر بن هرماس التابعة لمنطقة تبوك شملت المراكز وضواحيها.

كما هطلت أمطار متوسطة مصحوبة بتساقط للثلوج على مركز جبل اللوز ورحيب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

11:32ت م

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