السعودية اليوم / سفير المملكة لدى كينيا يلتقي مسؤولًا صوماليًا



نيروبي 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط، في مكتبه بمقر السفارة في نيروبي أمس، رئيس حزب المؤتمر في جمهورية الصومال الفيدرالية محمد سيرين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

11:27ت م

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