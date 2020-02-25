شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في البحرين: 4 إجراءات للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

طالبت سفارة المملكة في البحرين بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا. وقالت عبر حسابها الرسمي: في حال شعورك لا قدر الله بارتفاع في درجة الحرارة مع السعال وصعوبة التنفس، عليك البقاء في مقر سكنك في غرفة منفصلة والاتصال بالرقم 444، وعدم الاختلاط بالآخرين واتباع التعليمات التي ستعطى لك من قبل الفريق الطبي.

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