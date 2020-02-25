وزير الطاقة: أوبك لم تتخذ قراراً بشأن تخفيضات النفط

2020-02-25

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن أوبك لم تتخذ قراراً بعد بشأن تمديد أو تعديل اتفاقها لخفض إنتاج النفط.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، الأسبوع المقبل، في فيينا؛ لتقييم سياسة التخفيضات والإنتاج العالمية.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فالأمير عبد العزيز واثق من شراكة أوبك مع المنتجين الآخرين بما في ذلك روسيا.

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وقال الأمير عبد العزيز على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون ICCUS 2020 في الرياض: نتواصل مع بعضنا البعض في كل فرصة، مشيرًا إلى أن الأمين العام لمنظمة أوبك حاضرًا في هذا المؤتمر، مضيفًا: أجرينا حديثًا للتو، والأفكار لم تَنفد منا.

وكان ارتفع النفط الخام، مع ارتفاع خام برنت القياسي بمقدار 68 سنتًا للبرميل.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الطلب العالمي على النفط سينخفض في هذا الربع للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، بسبب تفشي فيروس كورونا، مما يخلق فائضًا كبيرًا في العرض.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، لم تقل روسيا ما إذا كانت ستدعم اقتراحًا من أوبك + بتخفيضات الإنتاج أم لا، وكان قد صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الأسبوع الماضي بأن موسكو لم تحدد بعد موقفها من مستقبل اتفاق أوبك+، مشيرًا إلى أن المناقشات مع الشركاء في الاتفاق مستمرة.

وقال الأمير عبد العزيز إن وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك يعمل بشكل إيجابي مع المملكة والموردين الآخرين.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو في المؤتمر إن تعطش العالم للطاقة سيستمر في النمو على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

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