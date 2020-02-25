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سهم أرامكو يسجل 33.05 ريال في التعاملات الصباحية
تراجع طفيف بنسبة 1.05%
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجل سهم أرامكو في التعاملات الصباحية 33.05 ريال بتراجع طفيف 0.35 بنسبة (1.05%) وفق سوق الأسهم السعودية “تداول”.
يذكر أن سهم أرامكو أغلق بالأمس عند 33.40 منخفضًا بقيمة 0.65 ريال أو ما يعادل 1.91% من قيمته.
ووصل السعر الأعلى خلال الجلسة إلى 33.95 بينما هبط السعر الأدنى إلى 33.25 ريال فيما بلغ عدد الصفقات 8,842 صفقة وبلغ متوسط كمية الصفقة 949 سهمًا.
ووصلت الكمية المتداولة إلى 8,394,194 سهمًا بقيمة 281,289,358.35 ريال.
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