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الكويت تسجل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا
لمواطنين قدموا من إيران
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجّلت الكويت اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 8 حالات حتى الآن.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية أن الإصابات الثلاث الجديدة كانت لمواطنين كانوا قادمين من إيران ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري، مبينةً أنهم جميعًا بصحة جيدة وجرى عزلهم في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
في سياق آخر ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين إلى 2663 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن الغالبية العظمى من هذه الوفيات (62 وفاة) سجلت في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجلت الوفيات التسع المتبقية في مقاطعات أخرى.
وأضافت أنه في ما خص عدد الإصابات الجديدة بالفيروس فقد بلغ في الساعات الأربع والعشرين الماضية 508 إصابات، ما يمثل ارتفاعا بالمقارنة مع الحصيلة التي سجلت الاثنين وبلغت 409 إصابات جديدة.
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