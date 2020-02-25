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كاوست تستضيف 95 شركة ناشئة سعودية وعربية في معسكر لتدريب للشركات الناشئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

تنظم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، بالتعاون مع منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي معسكر تدريب للرواد الأعمال في الفترة من 1 إلى 3 مارس 2020 في حرم الجامعة، بمشاركة 95 رائد أعمال متأهّل إلى الدور نصف النهائي من مسابقتي منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي. وسيتمكن المشاركون في هذا المعسكر من الإستعداد لخوض نهائيات المسابقة، من خلال تمارين عملية على طرح المشاريع، والحصول على التوجيه، والتدرّب على التفكير التصميمي، وفحص نماذج الأعمال، وغيرها من التدريبات.

وقال الدكتور كيفن كولين، نائب رئيس كاوست لشؤون الابتكار والتنمية الاقتصادية، قائلاً: "نحن متحمسون لشراكتنا مع منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي وفي السعودية، كونه أحد برامج ريادة الأعمال الأكثر بروزاً وانتظاماً، التي خرّجت بعضاً من أفضل الشركات الناشئة في المنطقة".

وأضاف كولين: "من خلال العمل معاً هذا العام، نتوقع أن ندعم أكثر من 100 شركة ناشئة، وأن نعرفهم عن قرب على البيئة الحاضنة لريادة الأعمال في المملكة ، والدعم الذي تقدمه كاوست لروّاد الأعمال من جميع أنحاء الشرق الأوسط، عبر التدريب والإرشاد والوصول إلى شبكات التمويل والمستثمرين".

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وسيشارك المتآهلين إلى النهائي في المسابقة النهائية التي تقام في 8 أبريل 2020 في العاصمة الإماراتية، أبوظبي. وتشارك من كاوست 7 شركات ناشئة هي: دروماغ"، و"غلّة"، و"عربي"، و"فرناس إيرو"، و"سانور"، و"واي سنسنغ"، و"السعودي العلمي". يشار إلى أن الفرق المشاركة ستتنافس على الفوز بجوائز نقدية، وبفرص الحصول على توجيه وتدريب متقدمين. كما ستتاح لهم فرصة التواصل مع المستثمرين ووسائل الإعلام.

وأسس منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي في العام 2005 بهدف تعزيز وإغناء البيئة الحاضنة لريادة الأعمال في المنطقة العربية. وأكّدت مايا رحّال، المديرة الإدارية لمنتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، أنّ المعسكر التدريبي "سيوفّر للفرق النهائية في مسابقة الشركات العربية الناشئة لهذا العام، فرصةً غير مسبوقة للحصول على تدريب على مستوى رفيع، من شأنه أن يعدّها لمواجهة لجان التحكيم بعد شهر". وأضافت: "في هذا العام، تنضم كاوست كشريك للابتكار لأول مرة، إلى كلا المنتديين MIT لريادة الأعمال العربي والسعودي، ما يمثل علامة فارقة جديدة في تاريخ المسابقة".

وأطلق منتدى MIT لريادة الأعمال فرع السعودية مسابقته الرابعة للشركات الناشئة في المملكة، التي تتكون من ثلاثة مسارات: مسار الشركات الناشئة، ومسار الشركات الاجتماعية، ومسار الأفكار. وستتاح أمام المتسابقين الواصلين إلى النهائي، فرصة المشاركة في ستارت سمارت StartSmart، أحد برامج منتدى MIT العالمي، الذي يُنظّم قبل الإعلان عن الفائزين ويحضره متخصصون من جامعة MIT بالولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، قال بيان عبدالله الغامدي، مدير برامج ريادة الأعمال في منتدى MIT لريادة الأعمال فرع السعودية: "يعدّ المعسكر التدريبي مرحلة تحضيرية مهمة للمتسابقين لزيادة فرصهم في الفوز، وتميزهم في تقديم مشاريعهم إلى الحكام في المراحل التالية. أودّ في هذه المناسبة أن أشكر جميع شركائنا، وخاصة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، على دعمهم المستمر في تحفيز رواد الأعمال وتشجيع ابتكاراتهم، في المملكة والعالم العربي".