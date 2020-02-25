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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تأكيد إصابة 3 مواطنين بفيروس (كورونا المستجد كوفيد- 19)؛ ليصل بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس في البلاد، إلى 8 حالات حتى الآن.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها نقلته صحيفة "الراي"، أن الإصابات الثلاث الجديدة كانت من القادمين من إيران ممّن كانوا في الحجر الصحي الإجباري.
وأفادت بأن الجميع بصحة جيدة حيث تم عزلهم في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).الكويت فيروس كورونا الجديد
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 11:30 AM
جميعهم بصحة جيدة وتم عزلهم بالمستشفيات المختصة3 إصابات جديدة بـ "كورونا" في الكويت.. عائدين من إيران
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تأكيد إصابة 3 مواطنين بفيروس (كورونا المستجد كوفيد- 19)؛ ليصل بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس في البلاد، إلى 8 حالات حتى الآن.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها نقلته صحيفة "الراي"، أن الإصابات الثلاث الجديدة كانت من القادمين من إيران ممّن كانوا في الحجر الصحي الإجباري.
وأفادت بأن الجميع بصحة جيدة حيث تم عزلهم في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
، 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" في الكويت.. عائدين من إيران ،
المصدر : الخليج 365
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