، "الهلال" يحقق مركزًا تاريخيًّا ضمن العشرة الكبار عالميًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتل نادي الهلال، المركز السادس عالميًّا، ضمن قائمة الأفضل؛ بحسب موقع "clubworldranking"؛ متفوقًا على أندية كبيرة عالمية ذائعة الصيت.

وموقع "clubworldranking" هو موقع مختص بالترتيب النقطي لكل فريق حول العالم، عطفًا على نتائجه المحلية والقارية وبطولاته.

واحتل المركزَ الأول في القائمة ليفربول، ثم جاء ثانيًا برشلونة، وثالثًا كان ريفر بليت الأرجنتيني، وفي المركز الرابع جاء فلامنغو البرازيلي، وفي المركز الخامس جاء فالنسيا الأسباني.

تقدم الهلال مركزين عن ترتيبه السابق؛ حيث ارتقى للمركز السادس عالميًّا، وسابعًا كان بوكا جونيورز الأرجنتيني، ثم مانشستر سيتي في المركز الثامن، وتاسعًا كان بالميراس، ويوفنتوس في المركز العاشر.الهلال