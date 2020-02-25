محمد بن مسعود - الدمام - وثّقها "المضلعاني" وقال: منخفض يدور غرباً وسحب تصعد رصد المتخصص في مناخ تبوك عيد المضلعاني؛ عاصفة ثلجية وصفها بقوية الكثافة في الهطول؛ وذلك في الساعة التاسعة والنصف صباحاً على منطقة عين الأخضر. وبيّن "المضلعاني"؛ أن المنخفض يدور غرب مدينة تبوك والسحب تتصاعد جنوب تبوك وغربها، وتبشر بثلوج نواحي الحرة، كذلك الظهر وجبل اللوز، تتقدم السحب من الشمال الغربي حاملة معها الأمطار والثلوج والفرص مستمرة حتى العصر، إن شاء الله. 25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 11:20 AM Advertisements وثّقها "المضلعاني" وقال: منخفض يدور غرباً وسحب تصعد شاهد .. عاصفة ثلجية كثيفة تضرب "عين الأخضر" بتبوك شاهد .. عاصفة ثلجية كثيفة تضرب "عين الأخضر" بتبوك رصد المتخصص في مناخ تبوك عيد المضلعاني؛ عاصفة ثلجية وصفها بقوية الكثافة في الهطول؛ وذلك في الساعة التاسعة والنصف صباحاً على منطقة عين الأخضر. وبيّن "المضلعاني"؛ أن المنخفض يدور غرب مدينة تبوك والسحب تتصاعد جنوب تبوك وغربها، وتبشر بثلوج نواحي الحرة، كذلك الظهر وجبل اللوز، تتقدم السحب من الشمال الغربي حاملة معها الأمطار والثلوج والفرص مستمرة حتى العصر، إن شاء الله. الكلمات المفتاحية ، شاهد .. عاصفة ثلجية كثيفة تضرب "عين الأخضر" بتبوك ،

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