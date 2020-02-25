اخبار السعوديه

إعادة تأهيل شارع عتاب بن أسيد ببطحاء قريش

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن إعادة تأهيل شارع عتاب بن أسيد ببطحاء قريش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنجزت إدارة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة أعمال إعادة تأهيل وسفلتة شارع عتاب بن أسيد بحي بطحاء قريش، وذلك ضمن أعمال صيانة الطرق التي تنفذها الأمانة لتهيئة بعض الشوارع المتضررة الموجودة داخل الأحياء السكنية بمكة المكرمة.

وأوضح مدير إدارة الطرق بالأمانة المهندس نزار وقاد بأن أعمال إعادة التأهيل شملت سفلتة الشوارع المتشققة الناتجة عن هطول الأمطار، وإعادة الشكل الجمالي للشوارع من خلال استبدال الطبقة الإسفلتية وإعادة دهان وتخطيط الإسفلت وتهيئة الأرصفة، مشيراً بأن هذه الأعمال تأتي استمراراً لجهود الأمانة لرفع مستوى كفاءة الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية، وتوفير بيئة قيادية آمنة للمركبات.

Advertisements

وبين المهندس وقاد أن وكالة المشاريع ستعيد سفلتة العديد من الشوارع بالعاصمة المقدسة، وذلك خلال الفترة المقبلة بحسب خطة العمل التي تراعي أوقات الذروة وفترات الازدحام بالشوارع والطرق ذات الكثافة العالية بالعاصمة المقدسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تأهيل شارع عتاب بن أسيد ببطحاء قريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا