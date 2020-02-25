شكرا لمتابعة خبر عن إصابة 4 سعوديات قادمات من إيران بفيروس كورونا الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لعدد من الأشخاص قادمين من إيران.

وأوضحت الوزارة أن الحالات المصابة الجديدة، هي لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران.

وأضافت أن الحالات المصابة تخضع لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.