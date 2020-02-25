شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: مطر وحر وبرد وغبار في العقرب الثانية والثالثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، عن ‏أجواء موسم العقرب الثانية والثالثة.

وأوضح الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه يمكن تلخيص أجواءها في أمطار متفرقة، وحر وبرد، وغبار وأتربة.

وفي السياق نفسه، قال الدكتور الزعاق، أن العقرب الثانية سميت بعقرب الدم لأن بردها يدمي ولا يقتل، بينما العقرب الثالثة سميت بعقرب الدسم لتوائهما مع فترة الربيع.