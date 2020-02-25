بالفيديو.. مشاهد بديعة لمهارات خيًال بين ثلوج جبل اللوز بتبوك

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الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو مشاهد بديعة للفروسية وسط ثلوج جبال اللوز في نيوم شمال غرب منطقة تبوك صباح اليوم الثلاثاء . وأظهر الفيديو الذي نقلته قناة “العربية ” خيال سعودي يرتاد جواده رافعاً علم المملكة بين الثلوج في مشهد بديع يجمع بين جمال الطبيعة ومهارات الفروسية والوطنية . وتشهد منطقة تبوك إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم مع توقعات بهطول أمطار في مناطق متفرقة ، وتساقط للثوج .

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