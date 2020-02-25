شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من عاصفة ترابية تضرب طريق «شجوى – العلا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا لمستخدمي طريق شجوى/ العلا؛ بسبب وجود عاصفة ترابية. وقال فرع الوزارة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: “‏ تنبيه لمستخدمي طريق ‎شجوى/ ‎العلا بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية؛ لسلامتكم جرى التنويه ” .

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