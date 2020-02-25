شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل التحقيق مع شبكة فساد مالي وأخلاقي بعد الكشف عن شفراتهم المريبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أنهت النيابة العامة التحقيق مع شبكة فساد مالي وأخلافي تورط بها موظفين بالدولة والقطاع الخاص بعد نجاح الجهات الأمنية في الكشف عنهم وفك شفراتهم المستخدمة .
ويواجه المتهمون اتهامات عدة إثر مخالفات جسيمة وتم إتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بعد القبض على جميع المتورطن .
وكشفت مصادر أمنية أن المتورطين دأبوا على إستخدام عبارات غريبة تدل على التنسيق بينهم ، بعدما اقترح احدهم الحديث بالرموز بدون توضيح ” ، كعبارات ” الطبخة استوت ” ، “خلصت المباراه ” ، ” الليلة نرقص ” ، ” أدلعك وأدلع حسابك ” ، ” طريق الشايب ” ، ” حق الحلقة ” ، “عقد العمارة جاهز ” ، وغيرها من العبارات .
كما تم الكشف عن تورط أحد المسئولين استخدم كنية حتى لا يتم الكشف عن اسمه ، ورقم آخر غير هاتفه ، واخفى اسمه مع جميع أفراد العصابة ، حتى لا يتم كشفه في برامج “نمبر بوك ” وغيرها من تطبيقات كشف الأرقام .
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل التحقيق مع شبكة فساد مالي وأخلاقي بعد الكشف عن شفراتهم المريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.