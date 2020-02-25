شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل التحقيق مع شبكة فساد مالي وأخلاقي بعد الكشف عن شفراتهم المريبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنهت النيابة العامة التحقيق مع شبكة فساد مالي وأخلافي تورط بها موظفين بالدولة والقطاع الخاص بعد نجاح الجهات الأمنية في الكشف عنهم وفك شفراتهم المستخدمة .

ويواجه المتهمون اتهامات عدة إثر مخالفات جسيمة وتم إتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بعد القبض على جميع المتورطن .

وكشفت مصادر أمنية أن المتورطين دأبوا على إستخدام عبارات غريبة تدل على التنسيق بينهم ، بعدما اقترح احدهم الحديث بالرموز بدون توضيح ” ، كعبارات ” الطبخة استوت ” ، “خلصت المباراه ” ، ” الليلة نرقص ” ، ” أدلعك وأدلع حسابك ” ، ” طريق الشايب ” ، ” حق الحلقة ” ، “عقد العمارة جاهز ” ، وغيرها من العبارات .

كما تم الكشف عن تورط أحد المسئولين استخدم كنية حتى لا يتم الكشف عن اسمه ، ورقم آخر غير هاتفه ، واخفى اسمه مع جميع أفراد العصابة ، حتى لا يتم كشفه في برامج “نمبر بوك ” وغيرها من تطبيقات كشف الأرقام .