أهم أحداث العالم هذا الصباح.. «كورونا» يضرب الخليج ويعصف بالبورصة الأمريكية

شهدت الساعات الأخيرة العديد من الأحداث حول العالم، كان من أبرزها، غزو كورونا لمنطقة الخليج، بعد الإعلان عن إصابات في البحرين والكويت، فضلًا عن تأثيرها في خسائر كبيرة للبورصة الأمريكية.

وجاءت أهم الأخبار حول العالم، كالتالي:

ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 2663 شخصًا

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصًا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفًا و658 شخصًا، بحسب ما أفادت السلطات الصحية.

البحرين تعلّق الطيران مع دبي والشارقة 48 ساعة بسبب كورونا

أعلنت شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي الدولي والشارقة الدولي لمدة 48 ساعة. وذلك بعد تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنة بحرينية قادمة من إيران عن طريق دبي.

الكويت تعلن عن إصابتين بـ«كورونا» وتوقف الطيران مع 3 دول

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، مساء أمس الاثنين، تأكيد إصابة مسافرتين وصلتا من إيران، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس في الكويت إلى خمس حالات حتى الآن. وقررت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا بعد ظهور إصابات بالفيروس هناك.

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ارتفاع إصابات كورونا بكوريا الجنوبية لـ 893 شخصًا

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 893 حالة.

إسبانيا تؤكد إصابة سائح إيطالي بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإسبانية مساء الاثنين عن تأكيد إصابة سائح إيطالي بفيروس كورونا أثناء قضاء عطلته في جزيرة تينيريفي الإسبانية.

«كورونا» يضرب الأسهم الأمريكية

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع بحث المستثمرين عن الأمان في ظلّ بواعث قلق محتدمة من آثار تفشّي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، بعد قفزة في حالات الإصابة الجديدة خارج الصين. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 1029.5 نقطة بما يعادل 3.55% إلى 27962.91 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 111.8 نقطة أو 3.55% ليسجل 3225.95 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 355.31 نقطة أو 3.71% إلى 9221.28 نقطة.

وفاة سابع حالة مصابة بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية، أمس الاثنين، وفاة الحالة السابعة المصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد، فيما وصل عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 229 حالة.