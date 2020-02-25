مدير جامعة جازان يدشن عددًا من الخدمات التقنية والإلكترونية الحديثة

دشن مدير جامعة جازان، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بمكتبه أمس الاثنين، عددًا من أنظمة وخدمات عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات في كثير من المعاملات الإدارية والأكاديمية.

وأكَّد الدكتور القحطاني خلال حفل التدشين، أنَّ الخدمات الجديدة للعمادة تعمل على توفير الجهد والوقت على المستخدم، وضمان سير العمل بمرونة ودقة، وتواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تطبيق ودعم التحول الرقمي بما يسهل على المستفيدين أعمالهم.

وأوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم أنَّ التحديث والتطوير في منظومة تقنية المعلومات للجامعة يضمّ العديد من الخدمات الإدارية الجديدة من أهمها نظام الاتصالات الإدارية اللاورقي، والذي يهدف إلى الرفع بالخطابات إلكترونيًا دون الحاجة للأرشفة، إضافة إلى نظام دعم القرارات EDSS Executive Decision Support System، وهو نظام يخدم قيادات الجامعة لاتخاذ القرارات ويضم العديد من التقارير الأكاديمية والإدارية.

وبيّن الدكتور غاشم، أنَّ الجامعة استحدثت نظامًا جديدًا ضمن هذه الخدمات وهو نظام المناصب، الذي يسهل عمليات رفع الترشيحات والتعينات لقرارات التعين على مناصب الجامعة الأكاديمية والإدارية ومتابعتها إلكترونيًا.

كما أكَّد الدكتور غاشم أنَّ نظام الأداء الوظيفي سيكون إلكترونيًا بالكامل، مضيفًا أنَّه نظام لتقييم الأداء الوظيفي بحسب الأهداف المرفوعة للموظف في النظام وحساب نسبة الإنجاز لتلك الأهداف، إضافة إلى نظام الدورات والورش التدريبية الذي يعمل على تسجيل (منسوبي الجامعة) والتحكم في الفرز وإصدار الشهادات، وكذلك عرض وإصدار التقارير للدورات والورش إلكترونيًا.