الحصيني يتوقع خريطة الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة على بعض مناطق المملكة.

وقال الحصيني –عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، من اليوم الثلاثاء وحتى غد الأربعاء، وذلك على أجزاء من مناطق: تبوك والشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة والقصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، ثم الرياض فالشرقية والكويت.

وأشار الحصيني إلى أن الحالة الماطرة ستكون مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على معظم المناطق، ناصحًا بالحذر، موضحًا أن هناك فرصة لغبار متفاوت.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، حفر الباطن، والقيصومة، بينما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة الرياض.

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وأشارت إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك.

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