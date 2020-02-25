حساب المواطن يوضح مدى تأثر دعم رب الأسرة بخروج أحد التابعين كفرد مستقل

أوضح برنامج حساب المواطن مدى تأثر مبلغ الدعم المقدم لرب الأسرة، عند خروج أحد التابعين له كفرد مستقل، مشيرًا إلى المستندات الضرورية لإثبات الاستقلالية.
وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج بموقع تويتر -ردًا على سؤال أحد المواطنين- أنه في حال تم قبولك كفرد مستقل، سوف تكون تابعًا غير مؤهل لدى رب الأسرة، وستتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتسابك، وسيتأثر مبلغ الاستحقاق لدى رب الأسرة.
وأضاف البرنامج أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط.
وأشار البرنامج إلى أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة، لا بد من إرفاق المستندات التالية لإثبات الاستقلالية، وهي: «صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد»، وفي حال عدم توافر تلك المستندات، تتم الإضافة كتابع لرب الأسرة.
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