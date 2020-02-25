بالصور.. أمير جازان يرعى اتفاقية زراعة 300 ألف شتلة بمشاريع الإسكان بالمنطقة

رعا الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة، أمس الاثنين، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين فرعي وزارة الإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وتأتي الاتفاقية التي وقَّعها كل من مدير عام فرع زارة الإسكان حسن بن سالم السهيمي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف في إطار سعي وزارة الإسكان لخلق شراكات فاعلة وبنَّاءة مع القطاعين العام والخاص، بما يعزِّز تمكين المواطنين من الحصول على أفضل الخدمات والممكنات لخلق بيئة إسكانية متكاملة ومنظمة ويحقّق أعلى معايير جودة الحياة.

وتشمل الاتفاقية زراعة 300 ألف شتلة حتى عام (2030)، موزّعة على مشاريع وزارة الإسكان بمنطقة جازان، والتي تتوزع ما بين مدن وقرى وهجر المنطقة والتي تضم 12 مخططًا سكنيًا بعدد 16751 قطعة أرض، و6431 وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء .

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون والتكامل لدعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في مدينة جازان، وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030)، فيما يتعلق بحماية البيئة ودعم التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي لأهميته في الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية وتقليل التلوث ورفع جودة الهواء وتجميل المدن وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم الاستجمام ورفع جود ة الحياة لأفراد المجتمع.

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كما تسلم أمير منطقة جازان تقريرًا عن أعمال مكافحة الجراد الصحراوي من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، مستمعًا إلى شرح مفصل عن آلية عمل مكافحة الجراد خلال ستة أشهر الماضية في مختلف المواقع والمحافظات بالمنطقة.

فيما سلّم أمير المنطقة في ختام مراسيم التوقيع عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج «سكني» لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة.

وكرّم الأمير عددًا من الجمعيات الخيرية بالمنطقة والتي ساهمت في تأثيث وتوفير جميع احتياجات الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي، متمنيًا التوفيق للجميع والسداد لخدمة المواطنين بالمنطقة .