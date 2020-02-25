السعودية اليوم / مناقشة أوجه التكامل بين وزارة الصحة والديوان العام للمحاسبة



الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

استقبل معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في مكتبه بمقر الديوان بالرياض، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وجري خلال الاستقبال بحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون القائم بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة الصحة والتباحث حول أوجه التكامل والتعاون فيما يخدم أهداف الجهتين .

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالجهتين.

// انتهى //

10:23ت م

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