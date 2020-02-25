السعودية اليوم / مصادرة معدات تعمل بشكل مخالف في بيع الرمال



السيح 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

صادرت بلدية الخرج بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة اليوم، معدات تستخدم في بيع الرمال بمدينة السيح بشكل غير نظامي .

وأوضحت البلدية أن الجهات الرقابية ضبطت المعدات تمارس أعمالها المخالفة في أراض وممتلكات عامة في حي الزاهر ومخطط السحاب بمدينة السيح، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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10:18ت م

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