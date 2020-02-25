السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يجتمع مع وزير الخارجية المغربي



الرباط 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

اجتمع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ في الرباط أمس مع معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه للمملكة المغربية.

وفي مستهل الاجتماع أكد معالي رئيس مجلس الشورى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والعمل على توطيدها في جميع المجالات تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجلالة الملك محمد السادس، مشيراً إلى موقف المملكة الداعم لشقيقتها المملكة المغربية للحفاظ على التراب الوطني المغربي .

من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن العلاقات

وأعرب عن أمنياته أن يعزز البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة من جهودهما بما يعكس العلاقة التاريخية بين البلدين ويترجم الإرادة المشتركة للقيادتين في تكثيف العمل المشترك والتعاون المستمر .

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع أوجه العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، وسبل تطويرها وتمتينها.

حضر اللقاء معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري، والوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى، وهم عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية الدكتور زهير الحارثي، وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية الدكتور جمال المزين، وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية الدكتور فهد البادي.

// انتهى //

10:15ت م

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الرباط 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واساجتمع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ في الرباط أمس مع معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه للمملكة المغربية.وفي مستهل الاجتماع أكد معالي رئيس مجلس الشورى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والعمل على توطيدها في جميع المجالات تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجلالة الملك محمد السادس، مشيراً إلى موقف المملكة الداعم لشقيقتها المملكة المغربية للحفاظ على التراب الوطني المغربي .من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن العلاقات السعودية المغربية قوية ومتينة وهي علاقة إستراتيجية وتمتد لعقود ، معبراً عن تقديره لدور المملكة في وقًوفها مع المغرب في مختلف قضاياه .وأعرب عن أمنياته أن يعزز البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة من جهودهما بما يعكس العلاقة التاريخية بين البلدين ويترجم الإرادة المشتركة للقيادتين في تكثيف العمل المشترك والتعاون المستمر .واستعرض الجانبان خلال الاجتماع أوجه العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، وسبل تطويرها وتمتينها.حضر اللقاء معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري، والوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى، وهم عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية الدكتور زهير الحارثي، وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية الدكتور جمال المزين، وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية الدكتور فهد البادي.// انتهى //10:15ت م0042

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