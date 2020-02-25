السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة ينوه بما تعيشه المملكة من نهضة تنموية بقيادة الحكومة الرشيدة



الباحة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بما تعيشه مملكتنا الغالية من نهضة تنموية في مختلف المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, مشيراً سموه إلى أن ما تشهده منطقة الباحة من حراك وتنمية يقف خلفها ويدعمها سمو ولي العهد - حفظه الله -.

وقال سموه خلال جلسة سموه الأسبوعية " الاثنينية " أمس ، بمقر مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة، بأصحاب المعالي والفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ومشايخ القبائل ورؤساء المراكز والأهالي، " إننا جميعاً نعمل في منطقة الباحة حسب توجيهات سمو ولي العهد - أيده الله - , وتحقيق طموحاته الكبيرة ورغباته على أرض الواقع.

وبين سمو أمير الباحة أن ما يقوم به سموه من عمل لخدمة منطقة الباحة ولقاء الوزراء يعتبر أقل واجب تجاه الباحة وأهلها.

ثم ألقى شيخ قبيلة بني عامر بزهران الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن رقوش كلمة أشاد فيها بجهود سمو أمير منطقة الباحة لخدمة المنطقة، منوهاً بما تشهده المنطقة من نهضة تنموية، فضلاً عن زيارة الوزراء وكبار المسئولين في الدولة للمنطقة لبحث احتياجاتها في مختلف المجالات التنموية.

وثمن اعتماد تطوير مطار الملك سعود ليكون مطاراً ذو قيمة كبيرة لجذب العديد من الزوار والسياح للمنطقة, إلى جانب عم العديد من الموضوعات والمشروعات التي تهم المواطن والمنطقة.

وفي الختام تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه الكريم.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنقطة المكلف أحمد بن صالح السياري, ومدير شرطة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي.

// انتهى //

10:11ت م

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