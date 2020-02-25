السعودية اليوم / تمديد فترة استقبال الأعمال المشاركة في جائزة وعي حتى الخامس من مارس المقبل



الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أعلنت جائزة وعي تمديد فترة استقبال الأعمال المشاركة في الجائزة حتى الخامس من شهر مارس المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأفراد والجهات لتقديم أعمالهم وإبداعاتهم.

وتشهد الجائزة التي تنظمها وزارة الصحة هذا العام في موسمها الرابع بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني مشاركات متعددة من داخل وخارج المملكة في مختلف مسارات الجائزة (الفيلم القصير والموشن جرافيك والتصوير الإعلاني والانفوجرافيك) ومسار الجهات (أفضل مبادرة صحية).

يذكر أن جائزة وعي تُعد إحدى مبادرات وزارة الصحة، وتهدف لتحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي لتعزيز الوقاية وللحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي، ورفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة ودول

// انتهى //

10:10ت م

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الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأعلنت جائزة وعي تمديد فترة استقبال الأعمال المشاركة في الجائزة حتى الخامس من شهر مارس المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأفراد والجهات لتقديم أعمالهم وإبداعاتهم.وتشهد الجائزة التي تنظمها وزارة الصحة هذا العام في موسمها الرابع بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني مشاركات متعددة من داخل وخارج المملكة في مختلف مسارات الجائزة (الفيلم القصير والموشن جرافيك والتصوير الإعلاني والانفوجرافيك) ومسار الجهات (أفضل مبادرة صحية).يذكر أن جائزة وعي تُعد إحدى مبادرات وزارة الصحة، وتهدف لتحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي لتعزيز الوقاية وللحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي، ورفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي // انتهى //10:10ت م0037

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