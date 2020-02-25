السعودية اليوم / جمعية البر الخيرية بالقنفذة تنظم ملتقى الأوقاف



مكة المكرمة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

نظمت جمعية البر الخيرية بالقنفذة أمس، ملتقى الأوقاف الرائدة وذلك بمقر الجمعية بالمحافظة، حيث تخلل الملتقى استعراض الجمعيات الخيرية مشاريعها وبرامجها الحالية والمستقبلية.

وأوضح رئيس جمعية البر الخيرية بالقنفذة وعضو المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة محمد صالح الزبيدي أن الملتقى يهدف لتطوير ودعم الجمعيات الأهلية والخيرية والتخصصية والدعوية وتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.

وأشار الى أن الملتقى يأتي في ظل ما تشهده محافظة القنفذة من تطور ونقلة نوعية في قطاعها الخيري كباقي محافظات المملكة مواكبةً لرؤية المملكة 2030.

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