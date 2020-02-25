السعودية اليوم / محافظ المندق يناقش احتياجات مركز بلخزمر



الباحة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

رأس محافظ المندق محمد بن معيض الفائز أمس، اجتماعًا بمركز بلخزمر لعام 1441هـ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمركز.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروعات واحتياجات المراكز والتجمعات السكانية التابعة لها، إذ اعتمد المجلس عددًا من التوصيات تمهيدًا لرفعها لمجلس المنطقة.

ووجه المحافظ مديري الجهات الحكومية، بالتعاون فيما يخدم المصلحة العامة، ويلبي حاجة المواطنين بمراكز المحافظة, وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز, بالوصول إلى المراكز والالتقاء بالمواطنين وبحث احتياجاتهم.

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09:03ت م

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