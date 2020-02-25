نيكي يسجل هبوطا قويا في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 25 فبراير 2020

سجل المؤشر نيكي القياسي هبوطا قويا في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.



ونزل نيكي 4.49% مسجلا 22337.69 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.20% ليصل إلى 1603.64 نقطة.

يأتي ذلك في ظل المخاوف من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19)، الذي أودى بحياة أكثر من 2600 شخص وأصاب نحو 79 ألفا آخرين في الصين.

وقد رفعت كوريا الجنوبية حالة الاستنفار لمواجهة فيروس كورونا إلى الحالة القصوى، لأول مرة منذ 10 سنوات في أعقاب ارتفاع عدد المصابين بشدة خلال اليومين الماضيين. وذكرت التقارير أن عدد المصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 736 حالة.

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وأصبحت إيطاليا أكبر دولة أوروبية تضررا من فيروس كورونا الجديد، ما أدى إلى فرض عزل على مساحات واسعة من البلاد بما في ذلك مراكز مالية وصناعية رئيسية.

وفي ختام تعاملات الإثنين، هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، مع بحث المستثمرين عن الأمان في ظل بواعث قلق محتدمة من أثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، بعد قفزة في حالات الإصابة الجديدة خارج الصين، ما أشغل المخاوف من جائحة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تزايد طلب المستثمرين على الأدوات الاستثمارية الآمنة مثل الذهب، في ظل المخاوف من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد - 19)، الذي أودى بحياة أكثر من 2600 شخص، وأصاب نحو 79 ألفا آخرين في الصين.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 99.11 نقطة في تعاملات الظهيرة، بعد أن تحرك خلال تعاملات اليوم حول مستوى 99.60 نقطة، ثم تراجع إلى 99.19 نقطة في ختام التعاملات ليتراجع بمقدار 0.07 نقطة عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي.