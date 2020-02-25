"الوطني لمكافحة الأمراض" يحذر من السفر إلى إيطاليا واليابان

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حذر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها من السفر إلى إيطاليا واليابان، نظرا لمخاطر فيروس كورونا. وقال المركز نظرًا لتسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا باليابان وإيطاليا، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، فإن المركز ينصح بالتريث في السفر إلى تلك الدولتين لغير الحاجة الماسة في الوقت الراهن نظرًا للحفاظ على صحتهم.

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