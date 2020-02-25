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العمل تفعل الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات بمطاريّ المدينة وحائل

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن البدء في تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطاري الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار حائل اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير.

وكانت الوزارة قد أقرت مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات الذي يهدف إلى تنظيم قدوم العاملات اللاتي قدمن للعمل لأول مرة بالمملكة وبنظام الخروج والعودة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن وتسهيلاً على المواطنين، حيث تضمنت التعديلات تحديد مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل، وعلى مكاتب وشركات الاستقدام بعد استقبال العاملة تسليمها لصاحب العمل وفق العقد المتفق عليه بين الطرفين.

أما العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة فستكون عملية استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل.

وينتظر أن تشمل الآلية الجديدة اعتبارًا من مارس عددًا من المطارات في مناطق أخرى مثل مطارات أبها والأحساء والجوف، ومطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في تبوك.

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