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تعرف على شرط الدخل للتسجيل في سند الزواج

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2020-02-25

تعرف على شرط الدخل للتسجيل في سند الزواج

لضمان الكفاءة في توزيع الدعم على الشباب

متابعات الخليج 365 - الرياض

اشترط برنامج سند ، مجموعة من الضوابط للتسجيل ضمن مبادرة سند الزواج، لضمان الكفاءة في توزيع الدعم على الشباب.

ومن أهم هذه الشروط شرط الدخل، حيث يشترط برنامج سند الزواج، ألا يزيد الدخل للراغبين في التسجيل عن 4 آلاف ريال للتسجيل في البرنامج.

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

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أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

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