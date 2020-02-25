مركز وقاية لـ المواطنين: تريثوا في السفر لإيطاليا واليابان

2020-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها المواطنين بالتريث في السفر إلى اليابان وإيطاليا بسبب استمرار تسجيل حالات لفيروس كورونا الجديد.

يذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا ارتفع إلى أربع حالات وفاة، حيث توفي رجل مسن (84 عامًا) في منطقة لومبارديا الإيطالية.

وأعلنت وزارة الصحة في المنطقة أن الرجل توفي في المستشفى، وهو ثالث ضحية في منطقة لومبارديا حيث فُرض على قرى الحجر الصحي بهدف منع انتشار الفيروس.

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يذكر أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين ارتفعت إلى 2663 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن الغالبية العظمى من هذه الوفيات (62 وفاة) سجلت في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجلت الوفيات التسع المتبقية في مقاطعات أخرى.

وأضافت أنه في ما خص عدد الإصابات الجديدة بالفيروس فقد بلغ في الساعات الأربع والعشرين الماضية 508 إصابات، ما يمثل ارتفاعا بالمقارنة مع الحصيلة التي سجلت الاثنين وبلغت 409 إصابات جديدة.

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