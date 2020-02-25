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فيديو.. مسام يتلف 1500 لغم زرعها الحوثيون في الحديدة
تم نقلها وتفجيرها بمنطقة نائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أتلفت الفرق الهندسية العاملة في المشروع السعودي لنزع الألغام “مسام” كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات التي خلفتها مليشيات الحوثي في الحديدة ومناطق بالساحل الغربي قبل دحرها منها.
وتمكنت الفرق الهندسية، من تفكيك وتفجير 1500 من الألغام والقذائف وصواريخ الفولجا والعبوات ناسفة وألغام كانت خلفتها مليشيات الحوثي في الطرقات والمزارع والأحياء السكنية.
وقامت الفرق الهندسية بعملية نقل الألغام والمتفجرات بعد تفكيكها ثم تفجيرها مكان التفجير في منطقة الكدحة التابعة لمديرية باب المندب.
يذكر أن مشروع مسام لنزع الألغام أعلن الأسبوع الماضي أنه منذ انطلاق المشروع تمكن من تنفيذ 59 عملية إتلاف وتفجير لآلاف الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في اليمن.
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