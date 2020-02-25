شكرا لقرائتكم تنبيه من هطول أمطار رعدية على الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-25 تنبيه من هطول أمطار رعدية على الباحة تستمر إلى السادسة مساء متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية. Advertisements وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـ 6 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات غامد الزناد, وقلوة والمراكز التابعة لها . من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أهمية أخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول ، داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الأنترنت. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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