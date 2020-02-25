، تطوّر جديد في واقعة "خنق مدير مدرسة لمعلم بجدة".. استدعاء من الشرطة وتحويل للادعاء العام ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن أنهى الأول خلافه مع الثاني باشتباك بالأيدي داخل غرفة المعلمين.. كدمات وراحة لـ٣ أيام

علمت "الخليج 365" أن شرطة جدة استدعت مدير المدرسة الذي اشتكاه أحد المعلمين متهمًا إياه بخنقه داخل المدرسة؛ في واقعة نشرت تفاصيلها "الخليج 365" صباح أمس.

وقالت المصادر: إن الشرطة أخذت أقوال المعلم بعد الشكوى مباشرة، ثم أخذت أقوال المدير، وحوّلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال الإجراء اللازم.

وكان مدير مدرسة في جدة، قد أنهى خلافه مع أحد المعلمين بالتهجم عليه وخنقه داخل غرفة المعلمين -حسب حديث المعلم- حيث تَسَبّب ذلك في كدمات على وجه ورقبة المعلم، وحاجة للراحة لمدة 3 أيام، وفقًا لتقرير المستشفى الذي باشر الحالة.

وقال لـ"الخليج 365" حمود صقيران متحدث "تعليم جدة": إنه يجري التحقيق من قِبَل الإدارة المختصة في الشكوى التي تَقَدّم بها المعلم ضد قائد المدرسة، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب فيها وفقًا لنتائج التحقيق.شرطة جدة جدة خنق مدير مدرسة لمعلم بجدة