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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الـ 6 مساءً، مدينة الباحة ومحافظتَي غامد الزناد وقلوة والمراكز التابعة.
من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة دعوتها إلى المواطنين والمقيمين بأهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعية إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 09:45 AM
تصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى 6 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الـ 6 مساءً، مدينة الباحة ومحافظتَي غامد الزناد وقلوة والمراكز التابعة.
من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة دعوتها إلى المواطنين والمقيمين بأهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعية إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.
، "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة و"المدني" تتفاعل محذّرةً ،
المصدر : الخليج 365
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