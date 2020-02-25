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أظهرت صور فجر اليوم وصباح الثلاثاء، مواقع عدة لتساقط الثلوج في قمة جبل اللوز وأماكن متفرقة من مرتفعات تبوك، والتي تعرف بمنطقة "نيوم"، ومنطقة الحرة.
ولا تزال فرصة تساقط الثلوج مُهَيّأة على مرتفعات تبوك.
ورصد فيديو التقطه المصور إبراهيم الشامان، تساقط الثلوج على الحرة؛ فيما يتمركز عدد من هواة الطقس وعشاق التصوير بمواقع تساقطها، وسط تداول معلومات عن إغلاق الطريق المؤدي لجبل اللوز من قِبَل الجهات المعنية؛ حرصًا على سلامة المتنزهين، ويوجد مناطق مفتوحة كالظهر وعلقان والحرة.
وكانت الأرصاد قد أصدرت تنبيهًا عن حالة تساقط الثلوج على تبوك، والتي بدأت ٢ صباح اليوم الثلاثاء، وتنتهي الحالة الساعة الثانية ظهرًا مع أمطار غزيرة إلى متوسطة وأتربة مثاره تشمل محافظات: (البدع، الوجه، أملج، تيماء، حقل، ضباء). تبوك جبل اللوز مرتفعات تبوك ثلوج جبل اللوز
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 09:44 AM
الفرصة ما زالت مُهيّأة للمزيد وهواة الطقس وعشاق التصوير متمركزون بمواقع تساقطها
أظهرت صور فجر اليوم وصباح الثلاثاء، مواقع عدة لتساقط الثلوج في قمة جبل اللوز وأماكن متفرقة من مرتفعات تبوك، والتي تعرف بمنطقة "نيوم"، ومنطقة الحرة.
ولا تزال فرصة تساقط الثلوج مُهَيّأة على مرتفعات تبوك.
ورصد فيديو التقطه المصور إبراهيم الشامان، تساقط الثلوج على الحرة؛ فيما يتمركز عدد من هواة الطقس وعشاق التصوير بمواقع تساقطها، وسط تداول معلومات عن إغلاق الطريق المؤدي لجبل اللوز من قِبَل الجهات المعنية؛ حرصًا على سلامة المتنزهين، ويوجد مناطق مفتوحة كالظهر وعلقان والحرة.
وكانت الأرصاد قد أصدرت تنبيهًا عن حالة تساقط الثلوج على تبوك، والتي بدأت ٢ صباح اليوم الثلاثاء، وتنتهي الحالة الساعة الثانية ظهرًا مع أمطار غزيرة إلى متوسطة وأتربة مثاره تشمل محافظات: (البدع، الوجه، أملج، تيماء، حقل، ضباء).
، بالفيديو.. مزيج الثلوج والضباب يرسم مشاهد رائعة للزائر الرابض فوق مرتفعات تبوك ،
المصدر : الخليج 365
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